Ragazzo di 21 anni investito dal treno

Tragedia ieri mattina, martedì 26 maggio, sulla tratta ferroviaria di Settimo. Il giovane è stato investito dal treno passeggeri vuoto che era in transito in stazione. Il traffico è stato bloccato. Si è trattato di un gesto volontario.

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