Attualità
Ragazzo di 21 anni investito dal treno
Una tragedia senza spiegazione
Ragazzo di 21 anni investito dal treno
Tragedia ieri mattina, martedì 26 maggio, sulla tratta ferroviaria di Settimo. Il giovane è stato investito dal treno passeggeri vuoto che era in transito in stazione. Il traffico è stato bloccato. Si è trattato di un gesto volontario.
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