“Sono diventato vegetariano. Non mangio più carne”. Così Andrea Delmastro, ex sottosegretario alla giustizia, ascoltato ieri in commissione antimafia sul caso dei Caroccia “Bisteccheria d’Italia”.

Delmastro sul caso Bisteccheria: “Sono diventato vegetariano”

Sulla società aperta con altri esponenti politici biellesi ha spiegato: “I miei amici si affidavano a me”. Aggiungendo: “Ho fatto un errore in piena consapevolezza”.La società che gestiva il ristorante faceva capo a Miriam Caroccia, figlia di Mauro Caroccia.

“Sui Caroccia non sapevo nulla. Non so come sia possibile che nessuno degli apparati ne abbia avuto contezza. Sotto questo profilo mi sento tra virgolette vittima anche io. Non ho googlato prima, se lo avessi fatto non avrei costituito la società, non avrei perso soldi e non mi sarei dimesso. Ho commesso una leggerezza politica”

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