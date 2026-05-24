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Biella piange il dottor Mauro Silvani: era stato primario di Urologia

Professionista molto conosciuto sul territorio, aveva 67 anni

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Biella piange il dottor Mauro Silvani: era stato primario di Urologia
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Biella piange il dottor Mauro Silvani: era stato primario di Urologia.

Biella piange il dottor Mauro Silvani: era stato primario di Urologia

Lutto nel Biellese e nel mondo sanitario per la scomparsa del dottor Mauro Silvani, medico molto conosciuto sul territorio. Specialista in Urologia, Endocrinologia e Andrologia, aveva 67 anni.

Nel corso della sua carriera, tra gli altri incarichi, ha diretto anche per diversi anni la struttura complessa di Urologia dell’Ospedale degli Infermi dell’ASL di Biella.

La notizia della sua scomparsa ha suscitato profondo cordoglio tra chi lo ha conosciuto.

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