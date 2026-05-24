Tragedia in moto, muore a soli 21 anni. Il Piemonte piange un’altra giovane vita

Ha perso la vita a soli 21 anni mentre viaggiava in sella alla propria moto. Il tragico incidente è avvenuto ieri pomeriggio, intorno alle 17, a Moncalieri.

Lo schianto si è verificato sulla strada sopraelevata e per il giovane uomo che viaggiava sullo scooter, in direzione Savona, purtroppo non c’è stato niente da fare.

Secondo le prime ricostruzioni, si sarebbe trattato di un incidente autonomo.

In soccorso del 21enne sono intervenuti i sanitari del 118 di Azienda Zero, ma ogni tentativo di salvare la vita al giovane motociclista si è rivelato vano: è morto sul posto.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche gli agenti della polizia stradale Torino-Settimo e gli ausiliari Itp.

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