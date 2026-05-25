Rivoluzione rifiuti: addio al porta a porta, arrivano le isole ecologiche.

Rivoluzione rifiuti: addio al porta a porta, arrivano le isole ecologiche

Sarà una rivoluzione. E come verrà accolta dai cittadini sarà tutto da vedere. Sta di fatto che dal prossimo anno a Biella la raccolta differenziata cambierà: i rifiuti dovranno essere conferiti in apposite isole ecologiche di prossimità, dotate di bidoni intelligenti, superando così progressivamente il porta a porta tradizionale.

L’amministrazione comunale di Biella, insieme a Seab, sta infatti lavorando a un nuovo modello che entrerà progressivamente in funzione dal 2027 attraverso la realizzazione di “punti di raccolta di prossimità”, ovvero aree attrezzate con contenitori di ultima generazione.

L’obiettivo è mantenere i benefici della Tarip – che ha incentivato in questi anni la raccolta differenziata – correggendo però alcune criticità emerse nel sistema porta a porta, soprattutto nei condomini e nelle realtà dove l’utilizzo dei bidoni non è uniforme tra gli utenti.

Oggi, infatti, il pagamento avviene in base al numero di esposizioni dei contenitori ma spesso i bidoni vengono svuotati anche quando non sono pieni, oppure vengono utilizzati in modo disomogeneo tra i residenti. Questo comporta costi elevati di raccolta, legati soprattutto ai tempi e ai passaggi necessari per il servizio casa per casa.

Il nuovo piano punta quindi a introdurre aree di conferimento moderne, controllate e tecnologicamente avanzate, già adottate con risultati positivi in diverse città italiane.

I cittadini potranno conferire i rifiuti in punti vicini alla propria abitazione utilizzando contenitori intelligenti in grado di mantenere la tariffazione puntuale e rendere più equa la suddivisione dei costi.

Il progetto verrà sviluppato gradualmente su più annualità e partirà inizialmente dai quartieri dove convivono condomini e abitazioni singole, così da valutare concretamente i margini di miglioramento del servizio.

L’investimento necessario per le nuove strutture sarà assorbito attraverso i risparmi ottenuti dalla riorganizzazione del servizio, senza incidere sulla tariffa. Ulteriori dettagli saranno comunicati nei prossimi mesi attraverso una campagna informativa dedicata ai cittadini.

«Con la Tarip abbiamo raggiunto risultati importanti sulla raccolta differenziata ma oggi è necessario evolvere il sistema per renderlo più equo, più efficiente e sostenibile anche dal punto di vista economico», spiega l’assessore con delega all’ambiente e alla gestione integrata dei rifiuti, Livia Caldesi. «I punti di raccolta di prossimità, che andremo ad individuare insieme a Seab, rappresentano una soluzione moderna che consentirà di ridurre i costi operativi, migliorare il servizio ai cittadini e mantenere il principio della tariffa puntuale. È un cambiamento che richiederà una fase di transizione ma che, nel tempo, porterà benefici concreti anche sulle bollette».

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