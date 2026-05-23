Schianto in moto, muore a soli 38 anni.

Schianto in moto, muore a soli 38 anni

Raffaele Simoni, 38 anni, di Torino, è morto l’altra sera a Caselle Torinese in un incidente stradale contro un’auto avvenuto intorno alle 20.30 in via Torino, all’incrocio con strada Ciriè. L’uomo viaggiava in sella alla sua Honda in direzione del centro di Caselle. Dalla parte opposta procedeva una Renault condotta da un residente. L’impatto tra i due mezzi è stato violentissimo.

La dinamica al vaglio

La ricostruzione dell’accaduto è affidata ai carabinieri della Compagnia di Venaria Reale, intervenuti sul posto per eseguire i rilievi e raccogliere gli elementi utili alle indagini.

Inutili i soccorsi

Sul luogo dell’incidente sono arrivati i sanitari del 118 di Azienda Zero. L’intervento è stato immediato, ma le condizioni del trentottenne sono apparse subito disperate.

I tentativi di rianimazione non hanno avuto esito. Il personale medico ha constatato il decesso sul posto. In via Torino sono intervenuti anche i vigili del fuoco per mettere in sicurezza i veicoli e la carreggiata. Il traffico è rimasto bloccato per diverse ore, mentre proseguivano gli accertamenti sulle responsabilità dello scontro. Lo riporta Notizia Oggi

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