Esce dall’ospedale e muore in casa: trovata due giorni dopo

E’ stata trovata morta in casa dopo essere stata ricoverata in ospedale. Tragedia nel Torinese. La professoressa Paola Valpreda di 59 anni era stata portata in ambulanza all’ospedale Maria Vittoria di Torino. Poi era stata dimessa ed era tornata a casa.

Ma nella sua abitazione è sopraggiunto il decesso mentre era solo. Soltanto un paio di giorni dopo i colleghi, non vedendola a scuola, hanno dato l’allarme. All’arrivo delle forze dell’ordine in casa la donna è stata trovata senza vita. E’ stata disposta l’autopsia.

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