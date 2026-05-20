Due centauri perdono la vita nello schianto contro un’auto.

Due centauri perdono la vita nello schianto contro un’auto

Due motociclisti del Torinese sono morti l’altro pomeriggio lungo l’ex statale 29, nel Cuneese. Le vittime sono Daniele Mai, 55 anni di La Loggia, e Igor Paradiso, 46 anni di Santena. Le loro moto, una Ktm e una Ducati, si sono scontrate frontalmente con una Volkswagen Golf poco prima delle 19.

Lo schianto sulla strada tra Canale e Vezza

L’impatto è avvenuto nel rettilineo di corso Alba, un tratto molto trafficato soprattutto nei fine settimana. I soccorsi del 118 Azienda Zero sono arrivati rapidamente sul posto, ma per i due centauri non c’è stato nulla da fare.

I medici hanno tentato a lungo le manovre di rianimazione, ma le ferite riportate nello schianto erano troppo gravi. La notizia della morte di Daniele Mai e Igor Paradiso ha colpito le comunità di La Loggia e Santena.

Feriti i passeggeri della Volkswagen Golf

Nell’incidente sono rimaste ferite anche le due persone che viaggiavano sull’auto coinvolta nello scontro. Lo riporta Notizia Oggi

Entrambi sono stati assistiti dai sanitari e trasferiti in ambulanza all’ospedale di Verduno in codice giallo. Le loro condizioni non sono considerate gravi, ma hanno riportato traumi nell’urto frontale.

Indagini dei carabinieri sulla dinamica

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri della compagnia di Alba, impegnati nei rilievi per chiarire l’esatta dinamica dello schianto. Gli investigatori stanno verificando le cause che hanno portato all’impatto tra i mezzi.

La strada è rimasta chiusa per diverse ore per consentire i soccorsi, la rimozione dei veicoli e la messa in sicurezza della carreggiata. Il traffico è tornato regolare soltanto nel corso della serata.

Foto redazione Notizia Oggi

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