Si lancia dalla finestra per sfuggire all’aggressione della figlia

Donna aggredita dalla figlia si lancia dalla finestra nel disperato tentativo di sfuggire alla sua furia.

Grave episodio di cronaca nella vicina provincia di Alessandria. È successo ieri pomeriggio in una villetta a Carentino, dove l’ultrasessantenne vive insieme alla famiglia.

Aggredita dalla figlia, si lancia dalla finestra

Come riporta l’Ansa, secondo quanto ricostruito finora si sarebbe trattato di un tentativo disperato di sfuggire all’aggressione da parte della figlia. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, allertati dalla vicina di casa che ha prestato alla vittima il primo soccorso. La sventurata è stata trovata a terra nel giardino, proprio sotto la finestra aperta.

Aveva ferita da arma da taglio alla gola, alle mani e alla testa

La donna ha avuto bisogno dell’intervento del 118, non solo per i traumi riportati nella caduta, ma anche per le diverse ferite da arma da taglio alla gola, alle mani e alla testa. Il personale sanitario l’ha portata in codice rosso all’ospedale di Alessandria.

La figlia è stata arrestata

Per quanto riguarda la figlia trentenne, la donna, trovata nella propria camera durante la perquisizione, è stata arrestata in flagranza dai carabinieri. Sul suo viso e sugli abiti c’erano diverse tracce di sangue verosimilmente legate al precedente accoltellamento della madre.

Alla luce delle sue condizioni psicofisiche, per il momento il tribunale ha disposto gli arresti domiciliari nel reparto di Psichiatria.

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