Cane disperso da giorni salvato sulle rocce del Sesia

Trovato e portato in salvo un cane disperso, del quale non si avevano più notizie da sei giorni.

Il recupero è avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri, martedì 19 maggio, ad Alagna Valsesia, nel territorio delle Caldaie del Sesia, vicino al rifugio Pastore. A salvare l’animale sono stati i tecnici del Soccorso alpino e speleologico piemontese insieme al Soccorso alpino della Guardia di finanza, intervenuti dopo l’individuazione dell’animale tramite drone durante un’esercitazione.

Cane disperso individuato con il drone e salvato sul Sesia dal Soccorso Alpino

Come racconta Notizia Oggi, il cane era scomparso nella giornata di mercoledì 13 maggio, durante un’escursione con i proprietari. Le ricerche non avevano dato risultati fino a ieri, quando i militari del Sagf hanno notato un’anomalia nelle immagini elaborate dal software collegato al drone impiegato per un’attività addestrativa.

Analizzando meglio le immagini, è emerso che si trattava dell’animale, fermo su una stretta cengia rocciosa ai margini del torrente Sesia. La posizione era particolarmente difficile da raggiungere a causa del terreno impervio e della vicinanza dell’acqua.

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L’operazione di recupero

Una squadra del Soccorso alpino civile è stata quindi inviata sul posto per il recupero. Tre tecnici si sono calati lungo la parete con attrezzatura alpinistica, raggiungendo il cane e mettendolo in sicurezza con una speciale imbragatura.

L’animale è stato poi issato verso l’alto con un sistema di corde e riportato in zona sicura. Al termine dell’intervento il cane è stato riconsegnato ai proprietari, visibilmente emozionati dopo giorni di paura e apprensione per la sua scomparsa.

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