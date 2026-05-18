Biella piange Fabio Moretti, morto improvvisamente a 49 anni

Grande dolore a Ronco e nel Biellese per l’improvvisa scomparsa di Fabio Moretti, deceduto nella giornata di sabato a soli 49 anni.

Addio a Fabio Moretti, aveva solo 49 anni

Ad annunciarne con grande dolore la morte sono stati la moglie Sonia Maiolo, la mamma Marinella Zucconelli, la cognata Alessandra con la famiglia e la suocera Grazia Maria Cutrone, insieme ai parenti e agli amici tutti. La notizia della sua scomparsa ha destato profondo cordoglio in tutta la provincia, dove era molto conosciuto anche per via della grande passione per il mondo dei rally e dei motori. Numerosi i messaggi d’addio comparsi sui social in queste ore.

Oggi alle 15 l’ultimo saluto

Il funerale di Moretti è in programma oggi pomeriggio. Familiari e amici gli diranno addio alle 15 nella chiesa San Michele Arcangelo, a Ronco Biellese.

Al termine della cerimonia religiosa, il feretro accompagnato fino al cimitero del paese con corteo in auto.

In attesa delle esequie, è stata allestita la camera ardente nella Sala Commiato dell’impresa Bonino, in via Quintino Sella 64 a Valdengo, aperta dalle 8,30 alle 12 e dalle 14,30 alle 18.

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