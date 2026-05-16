Una 22enne trovata senza vita in un campo

A denunciare la scomparsa di Elisa Giugno era stato il padre, preoccupato dopo non essere più riuscito a mettersi in contatto con la figlia. Prima del ritrovamento, la giovane aveva trascorso alcuni giorni a Serra del Monte, una frazione di Cecima, ospite di un amico.

L’abitazione è stata posta sotto sequestro dagli investigatori per consentire ulteriori verifiche. Il ragazzo che aveva accolto la 22enne è stato ascoltato come persona informata sui fatti e non risulta indagato. Agli inquirenti avrebbe raccontato che Elisa si era allontanata autonomamente dalla casa senza spiegare dove fosse diretta.