Attualità
Una 22enne trovata senza vita in un campo
Tragedia nei giorni scorsi. Indagine ancora aperta per chiarire la dinamica
Sono stati celebrati l’altro giovedì a Spinetta, nell’Alessandrino, i funerali di Elisa Giugno, ragazza di 22 anni trovata morta il 28 aprile in un campo di Cecima, nell’Oltrepò pavese.
Una 22enne trovata senza vita in un campo
La giovane riposa nel cimitero del sobborgo alessandrino, dove vive la nonna. La vicenda continua a essere al centro delle indagini, mentre gli investigatori stanno cercando di chiarire le ultime ore di vita della giovane.
Il corpo della 22enne era stato scoperto da un passante in un’area erbosa ai piedi di una scarpata. L’uomo aveva immediatamente dato l’allarme facendo intervenire i soccorsi e le forze dell’ordine. Accanto alla ragazza c’erano la borsa e gli effetti personali, elementi che gli investigatori stanno analizzando per ricostruire i movimenti precedenti alla morte.
L’autopsia eseguita sul corpo non ha evidenziato segni riconducibili a un’aggressione. Le ecchimosi rilevate non risultano compatibili con un pestaggio o con una violenza subita da terzi. Restano però ancora diversi aspetti da chiarire e gli accertamenti proseguono senza sosta.
A denunciare la scomparsa di Elisa Giugno era stato il padre, preoccupato dopo non essere più riuscito a mettersi in contatto con la figlia. Prima del ritrovamento, la giovane aveva trascorso alcuni giorni a Serra del Monte, una frazione di Cecima, ospite di un amico.
L’abitazione è stata posta sotto sequestro dagli investigatori per consentire ulteriori verifiche. Il ragazzo che aveva accolto la 22enne è stato ascoltato come persona informata sui fatti e non risulta indagato. Agli inquirenti avrebbe raccontato che Elisa si era allontanata autonomamente dalla casa senza spiegare dove fosse diretta.
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