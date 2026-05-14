Officine sotto la lente della polizia. Un uomo è finito in manette, cinque i denunciati, multe per un totale di 19mila euro.

Officine sotto la lente della polizia

Controlli amministrativi e tecnici nelle autodemolizioni e non solo. L’obiettivo è preservare la sicurezza della circolazione stradale. Senza tralsciare la tutela ambientale in materia di smaltimento dei rifiuti pericolosi. Sono questi alcuni degli obiettivi che ormai da anni la polizia stradale si è posta.

In particolare, nel mese di aprile, sono state interessate le province di Biella, Asti e Torino.

Le persone identificate sono state 34, cinque sono state denunciate per reati connessi alla gestione illecita dei rifiuti. Contestate violazioni amministrative per un importo pari a circa 19mila euro. In particolare, a Torino, un’attività di meccatronica abusiva è stata chiusa, era priva delle autorizzazioni previste, confiscata l’intera attrezzatura.

Un uomo è stato arrestato: era in possesso di un documento d’identità valido falso, falsa anche la patente di guida falsi. Su di lui pendevano inoltre due diversi ordini di carcerazione per reati contro la persona e il patrimonio per un totale di 11 anni di reclusione.

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