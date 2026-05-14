Rissa in piazza La Marmora, volano sanpietrini e spunta un machete.

Rissa in piazza La Marmora, volano sanpietrini e spunta un machete

Attimi di forte tensione nel tardo pomeriggio di ieri in piazza La Marmora, dove una violenta lite tra più persone è degenerata in una scena di caos davanti ad automobilisti e passanti.

Secondo le prime ricostruzioni, durante la rissa sarebbero stati utilizzati alcuni sanpietrini lanciati anche contro le auto in transito. Sarebbe spuntato anche un machete o un falcetto, tra urla, spintoni e pugni.

All’arrivo di polizia e carabinieri, sul posto era rimasto solo uno dei coinvolti, ferito in modo lieve. L’uomo è stato accompagnato in questura e avrebbe sporto denuncia. Sono in corso indagini per chiarire cause e responsabilità dell’accaduto.

Immagine di repertorio

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