BiellaCronaca
Rissa in piazza La Marmora, volano sanpietrini e spunta un machete
Momenti di paura nel tardo pomeriggio di ieri, tra auto in transito e passanti
Rissa in piazza La Marmora, volano sanpietrini e spunta un machete.
Rissa in piazza La Marmora, volano sanpietrini e spunta un machete
Attimi di forte tensione nel tardo pomeriggio di ieri in piazza La Marmora, dove una violenta lite tra più persone è degenerata in una scena di caos davanti ad automobilisti e passanti.
Secondo le prime ricostruzioni, durante la rissa sarebbero stati utilizzati alcuni sanpietrini lanciati anche contro le auto in transito. Sarebbe spuntato anche un machete o un falcetto, tra urla, spintoni e pugni.
All’arrivo di polizia e carabinieri, sul posto era rimasto solo uno dei coinvolti, ferito in modo lieve. L’uomo è stato accompagnato in questura e avrebbe sporto denuncia. Sono in corso indagini per chiarire cause e responsabilità dell’accaduto.
Immagine di repertorio
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