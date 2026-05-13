Schianto in moto: muore giovane padre di 32 anni.

Schianto in moto: muore giovane padre di 32 anni

Non ce l’ha fatta Marco Barbero, 32 anni, residente nel Cuneese, rimasto coinvolto l’altra sera in un grave incidente stradale sulla provinciale Cuneo-Busca.

Il giovane, sposato e padre di due bambini, stava raggiungendo il campo dove avrebbe dovuto arbitrare una partita di calcio a 5 quando, poco prima delle 21, la moto su cui viaggiava si è scontrata con un’automobile nei pressi di via Racot. Dopo il violento impatto la due ruote ha preso fuoco. Trasportato in condizioni disperate all’ospedale Santa Croce di Cuneo, è morto nella mattinata successiva.

I soccorsi e la tragedia

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti rapidamente i sanitari del 118, insieme ai vigili del fuoco e alle forze dell’ordine. Le condizioni del motociclista erano apparse fin da subito molto gravi. Dopo le prime cure sul posto, il 32enne era stato trasferito d’urgenza al Santa Croce di Cuneo, dove i medici hanno tentato a lungo di salvarlo.

La notizia della morte si è diffusa rapidamente tra Busca, Rossana e il Cuneese, suscitando profondo cordoglio. In tanti, nelle ore successive, hanno voluto ricordare Marco Barbero come una persona disponibile, educata e sempre pronta a mettersi al servizio degli altri, sia nel lavoro sia nelle attività associative e sportive.

Il ricordo del mondo sportivo e del volontariato

Barbero era conosciuto anche nell’ambiente sportivo provinciale (e anche oltre) per la sua attività di arbitro di calcio a 5 nel Comitato Csi di Cuneo. Lascia la moglie Miriam e i figli Gioele e Pietro. Lo riporta Notizia Oggi

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