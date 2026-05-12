Accusato di violenza su bambina: si suicida

Un 29enne, ingegnere del Torinese, è finito nel registro degli indagati con l’accusa di aver abusato di una bambina. Venerdì scorso aveva subito una perquisizione in casa. Una prassi normale in questi casi. Ma poche ore dopo l’uomo si è gettato sotto il treno.

L’indagine era alla fase preliminare dopo la denuncia presentata dai genitori della presunta vittima. Il 29enne aveva raccontato della perquisizione ai propri genitori. Poche ore dopo ha deciso di farla finita.

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