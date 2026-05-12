Attualità
Le foto degli alpini di Biella all’Adunata di Genova
PResenti anche gli amministratori
La Città di Biella ha salutato con emozione l’Adunata Nazionale degli Alpini 2026 a Genova.
Le foto degli alpini di Biella all’Adunata di Genova
Dopo l’intensa e indimenticabile esperienza vissuta nella nostra città nel 2025, il sindaco Marzio Olivero ha voluto essere presente anche quest’anno, insieme a tanti colleghi sindaci, nel segno della continuità, dell’amicizia e dei valori alpini che uniscono le nostre comunità.
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