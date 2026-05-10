Padre di due figli muore a soli 48 anni. Grave lutto a Biella

Da tempo conviveva con un tumore, ma le sue condizioni sembravano stabili. Purtroppo la situazione è peggiorate improvvisamente e repentinamente circa una settimana fa e, dopo pochi giorni, il suo grande cuore ha smesso di battere. È morto a soli 48 anni Gentian Hoxha, fabbro molto apprezzato e conosciuto in città e nella comunità albanese di Biella.

Padre di due figli muore a 48 anni. Venerdì l’ultimo saluto

La notizia della sua scomparsa ha destato profondo cordoglio, anche perché l’uomo ha lasciato nel dolore due figli.

Originario di Valona, Gentian viveva qui ormai da diversi anni insieme alla moglie Florinda. Oltre a lei, lo piangono i figli Alger e Hanna, la mamma Valentina, le sorelle Marsela, Eneida e Ornela, la suocera Florije e il cognato Florent con la moglie Malika.

Familiari e amici gli hanno detto addio venerdì pomeriggio nella casa funeraria Destefanis. Ora Gentian riposa nel cimitero cittadino.

Il ricordo dell’amico: “Era un uomo buono, non diceva mai no ed era sempre pronto a dare una mano”

«Non ci aspettavamo un crollo così rapido e improvviso – spiega l’amico Altin commosso -. Ancora lunedì scorso, quando l’ho visto, sembrava tutto a posto… La sua scomparsa è una grave perdita per tutti. Gentian era una brava persona. Era un uomo gentile, educato, sempre disponibile e rispettoso di tutti. Non diceva mai no, era sempre pronto a dare una mano. Ce ne sono veramente poche di persone come lui… Non riesco ancora a crederci, sembra impossibile che non sia più tra noi».

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