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Scontro tra due auto sul ponte della tangenziale e traffico in tilt

Lunghe code. Sul posto 118 e polizia locale

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13 secondi fa

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Lunghe code sul ponte della tangenziale
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Scontro tra due auto sul ponte della tangenziale e traffico in tilt.

Scontro tra due auto sul ponte della tangenziale e traffico in tilt

Traffico rallentato e code nella mattinata di oggi, 9 maggio, lungo il ponte della tangenziale. All’altezza dell’accesso alla Superstrada in direzione Chiavazza si è verificato uno scontro tra due veicoli, con ripercussioni sulla viabilità.

L’allarme è scattato poco dopo l’incidente e sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 per assistere le persone coinvolte. Presenti anche gli agenti della Polizia Locale, che hanno effettuato gli accertamenti del caso e regolato il traffico fino alla liberazione della carreggiata.

Immagine di repertorio

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