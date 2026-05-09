È morto Roberto Mostini, il “Guardiano del Faro” del Gambero Rosso

Il mondo enogastronomico italiano perde una delle sue voci più raffinate e indipendenti: a soli 64 anni è morto Roberto Mostini, biellese di nascita e ligure d’adozione, ma soprattutto pioniere della cultura del gusto ben prima che diventasse di moda e firma di numerosi giornali e riviste.

Apprezzato e stimato collaboratore del Gambero Rosso e di diverse testate del settore, era il “Guardiano del Faro”, pseudonimo con il quale firmò anche il suo principale libro: “I vini francesi del Guardiano del Faro”, appunto.

Critico raffinato, ironico, indipendente e autorevole, Mostini ha lasciato nel dolore la moglie Marzia Ferrarotti, il papà Aldo, la mamma Maria, il consuocero Fulvio e il cognato Mirco.

Familiari e amici gli diranno addio oggi pomeriggio a Vigliano Biellese. La cerimonia funebre è in programma alle 14,30 nella chiesa di San Giuseppe Operaio.

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