È biellese il motociclista rimasto gravemente ferito nei giorni scorsi in un tragico incidente mortale ad Alice Bel Colle, in provincia di Alessandra.

Incidente mortale nell’Alessandrino, anche un motociclista biellese gravemente ferito

Si tratta di un uomo di 64 anni, rimasto coinvolto in uno scontro con un ciclista 66enne della zona di Acqui. Per l’uomo in sella alla bicicletta, purtroppo, non c’è stato niente da fare: i soccorritori non hanno potuto fare nulla per salvargli la vita. Grave, invece, il centauro biellese, trasportato all’ospedale di Alessandria dall’elicottero del 118. Nell’impatto avrebbe riportato traumi multipli.

Sulla tragedia, avvenuta lungo la strada 456 nella giornata di sabato 2 maggio, stanno svolgendo accertamenti i carabinieri della compagnia di Acqui Terme, intervenuti sul posto insieme a vigili del fuoco e sanitari per tutti i rilievi del caso. Spetterà a loro comprendere la causa e l’esatta dinamica dell’incidente.

La prima sommaria ricostruzione della tragedia

Secondo le prime sommarie ricostruzioni (i condizionali sono quindi d’obbligo) la vittima stava viaggiando insieme ad altri due o tre amici del posto. Erano tutti in bicicletta. All’improvviso, forse dopo essere transitato su un tombino, avrebbe sbandato e perso l’equilibrio, invadendo la corsia opposta e andando a scontrarsi con la moto del 64enne biellese, che stava sopraggiungendo in quel momento insieme ad altri due amici biellesi appassionati delle due ruote. L’impatto è stato purtroppo inevitabile.

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