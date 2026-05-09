Giornata mondiale di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, santuario e battistero illuminati – FOTO

Quando il sole è calato, nella serata dell’8 maggio, in occasione della Giornata Mondiale della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, il Battistero cittadino e la cupola della Basilica di Oropa — simboli del nostro territorio — si sono illuminati di rosso.

“Un gesto significativo, voluto dalle rispettive amministrazioni, per rendere omaggio alla nostra associazione in una giornata per noi così importante e carica di significato – spiegano dal comitato di Biella della Croce Rossa -. Oggi celebriamo tutte le persone che ogni giorno scelgono di esserci, di aiutare e di tendere una mano a chi ha bisogno, con impegno e umanità. Ovunque, per chiunque. Sempre!”.

Il cammino umanitario dei volontari della Croce Rossa di Biella verso Oropa

In occasione della Giornata Mondiale della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, inoltre, ha preso il via il Cammino Umanitario dei volontari della Croce Rossa Italiana – Comitato di Biella verso Oropa.

La prima tappa, con arrivo a Sala Biellese, si è conclusa nel tardo pomeriggio di ieri, segnando un importante momento di condivisione, impegno e solidarietà. Un grande traguardo raggiunto con passione e spirito di squadra.

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