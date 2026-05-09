“Genova sarà la mia ultima Adunata alla guida della sezione”

Ultima volta da presidente a un’Adunata degli alpini per Marco Fulcheri, attualmente al vertice della sezione Ana di Biella. Ad annunciarlo con un post su Facebook, senza nascondere la commozione, è stato lui stesso.

“Genova sarà la mia ultima Adunata dove sfilerò alla guida della “mia” Sezione – ha scritto Fulcheri, tra i principali artefici l’anno scorso del successo dell’Adunata biellese -: emozione e commozione si sommeranno al mio immenso grazie per i “miei” Alpini, Amici degli Alpini e Aggregati’ perché mi hanno permesso di dire con orgoglio: “sono il Presidente della Sezione di Biella!””.

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