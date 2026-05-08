Seguici su

Attualità

Accompagna la moglie dal dottore e si toglie la vita

Tragedia per un 66enne

Pubblicato

45 minuti fa

il

Moto contro auto
Aggiungi La Provincia di Biella come Fonte preferita su Google

Accompagna la moglie dal dottore e si toglie la vita.

Tragedia giovedì mattina a Gozzano. Un uomo di 66 anni avrebbe accompagnato la moglie dal medico per una visita. Si era poi allontanato per andare a parcheggiare. Al ritorno dalla visita la donna ha cercato il marito, l’ha trovato in auto senza vita. Si era tolto la vita. Per lui non c’è stato nulla da fare.

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook

Argomenti correlati:
E tu cosa ne pensi?

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *