Attualità
Accompagna la moglie dal dottore e si toglie la vita
Tragedia per un 66enne
Accompagna la moglie dal dottore e si toglie la vita.
Tragedia giovedì mattina a Gozzano. Un uomo di 66 anni avrebbe accompagnato la moglie dal medico per una visita. Si era poi allontanato per andare a parcheggiare. Al ritorno dalla visita la donna ha cercato il marito, l’ha trovato in auto senza vita. Si era tolto la vita. Per lui non c’è stato nulla da fare.
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