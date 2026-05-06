Attualità
Muore dopo essere stato scippato: aveva 60 anni
La vittima è un commerciante che stava per depositare in banca l’incasso della giornata.
Muore dopo essere stato scippato: aveva 60 anni
Tragedia martedì 5 maggio a Pinerolo. La vittima è Corrado Giovou. Aveva parcheggiato davanti a una banca per depositare i soldi dell’incasso di giornata. All’improvviso è stato avvicinato da uno sconosciuto che gli ha strappato la borsa con i soldi scappando.
Giovou ha fatto ancora tempo a chiamare i carabinieri poi si è accasciato al suolo privo di sensi. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 ma per lui non c’è stato più nulla da fare.
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