Muore dopo essere stato scippato: aveva 60 anni

Tragedia martedì 5 maggio a Pinerolo. La vittima è Corrado Giovou. Aveva parcheggiato davanti a una banca per depositare i soldi dell’incasso di giornata. All’improvviso è stato avvicinato da uno sconosciuto che gli ha strappato la borsa con i soldi scappando.

Giovou ha fatto ancora tempo a chiamare i carabinieri poi si è accasciato al suolo privo di sensi. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 ma per lui non c’è stato più nulla da fare.

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