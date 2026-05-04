Abbatte mezzo bosco per fare l’orto: scatta la multa da 28mila euro.

Per fare l’orto abbatte mezzo bosco: scatta la multa da 28mila euro

Sparito un pezzo di bosco per far posto a un orto. Ma le verdure costeranno carissime al protagonista di questa vicenda, visto che dovrà pagare una sanzione stratosferica. Un caso-limite di violazioni delle tutele ambientali che è accaduto fuori zona, ma che appare emblematico.

Il fatto è avvenuto nel territorio del Comune di Villa Cortese, nei pressi di Busto Arsizio, dove un’area boscata di circa 2mila metri quadrati è stata completamente eliminata per essere trasformata, almeno in parte, in un terreno destinato a orto.

L’intervento dei carabinieri forestali

A scoprire il danno sono stati i carabinieri forestali della zona. Secondo quanto ricostruito dai militari, l’intervento sarebbe avvenuto tramite estirpo della vegetazione, senza le necessarie autorizzazioni previste dalla normativa forestale e paesaggistica.

Durante i controlli sarebbe stata inoltre riscontrata la realizzazione di una recinzione metallica, sostenuta da pali in metallo e in parte cementati, in assenza del permesso di costruire previsto dal Testo unico dell’edilizia. Per queste irregolarità, l’autore è stato deferito all’autorità giudiziaria per violazioni di natura edilizia e paesaggistica. Oltre al procedimento penale, è stata comminata una sanzione amministrativa di 28mila euro per l’eliminazione della superficie boscata senza autorizzazione. Lo riporta Notizia Oggi

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