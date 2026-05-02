Muore a Biella mamma di 48 anni

Lutto a Biella. Si è spenta al’età di 48 anni Chiara Schillaci. Ne danno il doloroso annuncio la figlia Carlotta, i genitori Emma e Liborio, la sorella Cristina e il compagno Filippo.

Il funerale sarà celebrato nella chiesa parrocchiale di San Paolo martedì 5 maggio, alle ore 10. Dopo la cerimonia il feretro verrà accompagnato al Tempio crematorio.

Il Santo Rosario sarà recitato, sempre a San Paolo, lunedì alle ore 19.

La famiglia rivolge un particolare ringraziamento a tutto il personale del reparto di oncologia dell’ospedale di Biella per la grande umanità dimostrata.

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