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Muore a Biella mamma di 48 anni
Muore a Biella mamma di 48 anni
Lutto a Biella. Si è spenta al’età di 48 anni Chiara Schillaci. Ne danno il doloroso annuncio la figlia Carlotta, i genitori Emma e Liborio, la sorella Cristina e il compagno Filippo.
Il funerale sarà celebrato nella chiesa parrocchiale di San Paolo martedì 5 maggio, alle ore 10. Dopo la cerimonia il feretro verrà accompagnato al Tempio crematorio.
Il Santo Rosario sarà recitato, sempre a San Paolo, lunedì alle ore 19.
La famiglia rivolge un particolare ringraziamento a tutto il personale del reparto di oncologia dell’ospedale di Biella per la grande umanità dimostrata.
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