CronacaFuori provincia
Ciclista di 73 anni muore travolto da un’auto
Tragedia
Ciclista di 73 anni muore travolto da un’auto
Tragedia ieri pomeriggio nel Canavese. Un ciclista di 73 anni ha perso la vita in un incidente stradale. Lo schianto si è verificato intorno alle 17.30 a San Martino Canavese, lungo la strada provinciale 63, all’altezza dell’incrocio con via Bronzo.
E’ deceduto sul colpo in seguito a un violento impatto con una BMW X5 condotta da una donna. L’urto è stato particolarmente violento: il parabrezza dell’auto è andato in frantumi, mentre la bicicletta si è spezzata, perdendo la ruota anteriore e riportando la rottura della forcella.
Immediato l’intervento dei soccorsi. Sul posto sono giunti i sanitari del 118, inviati da Azienda Zero, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Presenti anche i Carabinieri della stazione di Strambino, che hanno effettuato i rilievi. Spetterà ai militari ricostruire con esattezza la dinamica dell’incidente e accertare eventuali responsabilità.
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