Ciclista di 73 anni muore travolto da un’auto

Tragedia ieri pomeriggio nel Canavese. Un ciclista di 73 anni ha perso la vita in un incidente stradale. Lo schianto si è verificato intorno alle 17.30 a San Martino Canavese, lungo la strada provinciale 63, all’altezza dell’incrocio con via Bronzo.

E’ deceduto sul colpo in seguito a un violento impatto con una BMW X5 condotta da una donna. L’urto è stato particolarmente violento: il parabrezza dell’auto è andato in frantumi, mentre la bicicletta si è spezzata, perdendo la ruota anteriore e riportando la rottura della forcella.

Immediato l’intervento dei soccorsi. Sul posto sono giunti i sanitari del 118, inviati da Azienda Zero, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Presenti anche i Carabinieri della stazione di Strambino, che hanno effettuato i rilievi. Spetterà ai militari ricostruire con esattezza la dinamica dell’incidente e accertare eventuali responsabilità.

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