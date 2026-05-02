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Ragazzini forzano una finestra per fare gli esploratori…

Magnano

Pubblicato

12 secondi fa

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Ragazzini forzano una finestra per fare gli esploratori...

Ragazzini forzano una finestra per fare gli esploratori…

Hanno forzato una finestra e si sono introdotti nell’ex sede della Cooperativa Il Punto di Magnano. Inizialmente si è pensato a un tentato furto. Di qui la segnalazione ai carabinieri.

Le videocameredi sorveglianza presenti in zona hanno invece rivelato che i protagonisti della bravata sono dei ragazzini che volevano solo fare gli “esploratori”… Nulla è stato asportato dai locali. Nessuna conseguenza penale per i giovani, ma solo una bella ramanzina.

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