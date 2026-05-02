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CronacaValli Mosso e Sessera

Ubriaco dà in escandescenza al ristorante

E’ successo a Curino

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5 secondi fa

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Ubriaco

Ubriaco dà in escandescenza al ristorante

I carabinieri sono intervenuti l’altra sera al ristorante “Bel Giardino” di Curino. E’ stato il titolare del locale, 51 anni, residente a Candelo, a chiedere aiuto in quanto un avventore ubriaco stava creando problemi.

Giunti sul posto i militari dell’Arma hanno riportato la calma. Il soggetto alterato è un uomo di 46 anni abitante in zona.

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