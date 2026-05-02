CronacaValli Mosso e Sessera
Ubriaco dà in escandescenza al ristorante
E’ successo a Curino
Ubriaco dà in escandescenza al ristorante
I carabinieri sono intervenuti l’altra sera al ristorante “Bel Giardino” di Curino. E’ stato il titolare del locale, 51 anni, residente a Candelo, a chiedere aiuto in quanto un avventore ubriaco stava creando problemi.
Giunti sul posto i militari dell’Arma hanno riportato la calma. Il soggetto alterato è un uomo di 46 anni abitante in zona.
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