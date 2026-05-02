Seguici su

CossateseCronaca

Ladro allo Shun Fa di Quaregna scoperto dalle telecamere

E’ successo l’altro giorno

Pubblicato

15 secondi fa

il

Ladro allo Shun Fa di Quaregna scoperto dalle telecamere

Ladro allo Shun Fa di Quaregna scoperto dalle telecamere

La titolare del negozio Shun Fa di Quaregna, una donna di 54 anni, ha chiamato i carabinieri per segnalare un furto avvenuto nella mattinata di ieri. L’episodio è stato scoperto solo nel pomeriggio visionando i filmati delle telecamere di videosorvegliaza.

Giunti sul posto, verso le ore 17, i militari dell’Arma non hanno potuto fare altro che informare la donna delle facoltà di legge. In caso di denuncia, si cercherà – proprio grazie al filmato  – di dare un nome al malvivente.

LEGGI ANCHE: Perde il controllo dell’auto che si ribalta, due feriti

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook

Argomenti correlati:
E tu cosa ne pensi?

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *