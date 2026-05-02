CossateseCronaca
Ladro allo Shun Fa di Quaregna scoperto dalle telecamere
E’ successo l’altro giorno
Ladro allo Shun Fa di Quaregna scoperto dalle telecamere
La titolare del negozio Shun Fa di Quaregna, una donna di 54 anni, ha chiamato i carabinieri per segnalare un furto avvenuto nella mattinata di ieri. L’episodio è stato scoperto solo nel pomeriggio visionando i filmati delle telecamere di videosorvegliaza.
Giunti sul posto, verso le ore 17, i militari dell’Arma non hanno potuto fare altro che informare la donna delle facoltà di legge. In caso di denuncia, si cercherà – proprio grazie al filmato – di dare un nome al malvivente.
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