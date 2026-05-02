Perde il controllo dell’auto che si ribalta, due feriti

Due persone ferite ricoverate in ospedale e un’auto distrutta. E’ questo il bilancio dell’incidente accaduto nel pomeriggio di ieri, venerdì 1 maggio, lungo la Cremosina, all’altezza dell’incrocio per Zuccaro e altre frazioni. Viste le condizioni in cui era ridotta l’auto, molti avevano temuto conseguenze più gravi per gli occupanti.

Come riferisce Notizia Oggi, si è trattato di un incidente autonomo: il conducente, per cause ancora da verificare, ha perso il controllo della vettura. Il veicolo ha probabilmente impattato contro il muro e ha terminato la sua corsa ribaltandosi in mezzo alla strada. In questa carambola la capote si è vistosamente schiacciata, facendo appunto temere conseguenze drammatiche per gli occupanti.

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L’intervento dei soccorritori

L’allarme è scattato intorno alle 16.30. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco di Varallo con due mezzi, gli operatori sanitari del 118 provenienti da Borgosesia e Borgomanero, oltre ai carabinieri di Borgosesia.

All’arrivo sul posto, i vigili del fuoco hanno trovato i due occupanti del veicolo già all’esterno, assistiti dal personale sanitario. La squadra ha quindi provveduto alla messa in sicurezza dell’auto e dell’area interessata. I feriti sono stati successivamente trasportati in ospedale.

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