Auto in fiamme a Masserano

Un incendio ha distrutto un’auto a Masserano. Il fatto è accaduto nel pomeriggio di ieri. Le fiamme hanno anche danneggiato il telone di un camion parcheggiato nelle vicinanze. Per fortuna, non si registrano feriti.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che, dopo le operazioni di spegnimento, hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area. Sul posto erano presenti anche i carabinieri. Le cause dell’incendio sono in fase di accertamento.

Foto di repertorio

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