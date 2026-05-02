Rubano il telefonino a una donna di 80 anni

Si avvicinano a una donna anziana e con la scusa di sistemarle lo zaino che portava sulle spalle le rubato il telefono cellulare. Il fatto è avvenuto in pieno giorno a Biella, nei pressi di piazza Curiel.

La vittima è un’anziana di 80 anni residente in città. I ladri sono due giovani che ora sono ricercati dai carabinieri. E’ stata la stessa donna a dare l’allarme, ma quando i militari dell’Arma sono giunti sul posto dei malviventi non c’era più traccia.

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