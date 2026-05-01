Attualità
Colpito da un masso: 43enne portato al Cto di Torino
Sul posto elisoccorso, Soccorso alpino e vigili del fuoco
I tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese con il Servizio Regionale di Elisoccorso di Azienda Zero Piemonte hanno risolto un intervento complicato nel comune di Valdilana (Biella).
Colpito da un masso: 43enne portato al Cto di Torino
L’allarme è stato lanciato intorno alle 16 per un escursionista schiacciato da un masso nell’Oasi Zegna. Dopo qualche difficoltà di localizzazione, poiché il chiamante non si trovava sul luogo dell’incidente, è stato attivato l’elicottero del 118. E, in considerazione della dinamica dell’incidente, ha caricato a bordo anche il cinofilo del Soccorso Alpino presente in base.
Sul posto l’equipe ha trovato un uomo con un arto superiore immobilizzato sotto un macigno dal peso di vari quintali.
I tecnici del Soccorso Alpino hanno utilizzato le corde con tecniche alpinistiche. Utilizzate per sollevare leggermente il masso consentendo al medico e all’infermiere di sfilare l’infortunato da sotto.
Le operazioni si sono svolte con grande rapidità. Poco più di 30 minuti da quando l’elicottero è decollato a quando l’uomo è stato estricato, in considerazione di una tipologia di infortunio estremamente tempo-dipendente. Il paziente è stato poi stabilizzato ed elitrasportato in ospedale dove è stato ricoverato con un codice giallo per politrauma. Presenti sul posto le squadre a terra del Soccorso Alpino e i Vigili del Fuoco.
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