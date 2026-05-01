Attualità
Gli Spritzomania sul palco a Sandigliano
Sabato 9 maggio a teatro
Gli Spritzomania protagonisti sabato 9 maggio al teatro di Sandigliano.
Gli Spritzomania sul palco a Sandigliano
Si tratta di una giovane band tutta biellese.
Concerto a partire dalle 21. I posti sono limitati, per prenotare il proprio posto scrivere a Benedetta al 3496850773 o a Cristina al 3284160887. Va ricordato che il concerto è a offerta libera.
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