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Gli Spritzomania sul palco a Sandigliano

Sabato 9 maggio a teatro

Pubblicato

1 minuto fa

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Gli Spritzomania protagonisti sabato 9 maggio al teatro di Sandigliano.

Gli Spritzomania sul palco a Sandigliano

Si tratta di una giovane band tutta biellese.

Concerto a partire dalle 21. I posti sono limitati, per prenotare il proprio posto scrivere a Benedetta al 3496850773 o a Cristina al 3284160887. Va ricordato che il concerto è a offerta libera.

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