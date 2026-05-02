Trova un portafoglio e lo consegna ai carabinieri

Ha trovato per strada un portafoglio contenente documenti e denaro e lo ha consegnato ai carabinieri. E’ successo ieri pomeriggio, verso le ore 18, a Cerrione.

L’onesto cittadino ha chiamato i militari dell’Arma e la centrale operativa ha inviato sul posto una pattuglia della stazione di Occhieppo Inferiore.

Il portafoglio, di proprietà di un trentenne di origine egiziana, è stato preso in custodia dai carabinieri che lo hanno poi portato direttamente al proprietario rintracciato presso la sua abitazione.

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