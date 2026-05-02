Abbatte uno spartitraffico e scappa

Ha divelto con l’auto uno spartitraffico e poi si è dato alla fuga. E’ successo l’altra notte lungo la strada provinciale 500, fra Occhieppo Superiore e Occhieppo Inferiore, all’altezza di via Pietro Secchia.

Sono stati alcuni automobilisti di passaggio a segnalare il fatto ai carabinieri, in quanto i detriti in mezzo alla carreggiata creavano pericolo.

I militari dell’Arma hanno risolto il problema. Sul posto ci sono le videocamere di sorveglianza. E’ quindi probabile che si possa risalire al responsabile dell’incidente. Foto di repertorio

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