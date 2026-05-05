Addio al dottor Francesco Marchesi: aveva 25 anni.

Si è spento a 25 anni Francesco Marchesi, ex alunno dell’istituto San Vincenzo di Novara. Lo ricordano dall’istituto: «Pur non avendo più ripreso coscienza, dopo un grave incidente automobilistico occorso nel 2024, aveva cercato di rimanere attaccato alla vita.

La sua sofferenza e quella della sua famiglia non sarà stata vissuta invano.

Il Signore Gesù accoglierà nel suo Amore Infinito Francesco, lo abbraccera’, così come le persone che l’hanno amato».

Ne danno il triste annuncio: la mamma Paola e il papà Carlo, il fratello Lorenzo, i nonni Luisa e Massimo, gli zii, i cugini, gli amici e i parenti tutti.

“Si ringraziano anticipatamente quanti interverranno alla cerimonia.

Un particolare ringraziamento a tutto il personale medico e sanitario che lo ha assistito”, scrivono i familiari sull’epigrafe..

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