Inter campione d’Italia, scoppia la festa anche in città – FOTO E VIDEO

Inter campione d’Italia, scoppia la festa anche in città.

Inter campione d’Italia, scoppia la festa anche in città

L’Inter conquista lo scudetto e la festa “travolge” anche Biella. Ieri sera la città si è tinta di nerazzurro con cori, bandiere e caroselli per celebrare il trionfo. In via La Marmora il cuore dei festeggiamenti: tifosi in strada e clacson hanno acceso la serata.

Una gioia che ha unito generazioni sotto gli stessi colori.

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