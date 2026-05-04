AttualitàBiella
Inter campione d’Italia, scoppia la festa anche in città – FOTO E VIDEO
Festeggiamenti nerazzurri ieri sera in centro città
Inter campione d’Italia, scoppia la festa anche in città.
Inter campione d’Italia, scoppia la festa anche in città
L’Inter conquista lo scudetto e la festa “travolge” anche Biella. Ieri sera la città si è tinta di nerazzurro con cori, bandiere e caroselli per celebrare il trionfo. In via La Marmora il cuore dei festeggiamenti: tifosi in strada e clacson hanno acceso la serata.
Una gioia che ha unito generazioni sotto gli stessi colori.
Rimani aggiornato seguendoci su Google News!SEGUICI
Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook
Biella2 giorni fa
Muore a Biella mamma di 48 anni
Cronaca18 ore fa
Giovane motociclista si schianta contro un muro e muore
Cronaca2 giorni fa
Perde il controllo dell’auto che si ribalta, due feriti
Attualità1 giorno fa
Il 15 maggio torna il Luna Park a Biella
Cronaca1 giorno fa