Auto finisce fuori strada con quattro giovani a bordo: uno è in codice rosso.

Auto finisce fuori strada con quattro giovani a bordo: uno è in codice rosso

Attimi concitati nel pomeriggio di ieri, sabato 9 maggio, a Torre Canavese, dove un’auto con a bordo quattro giovani è uscita improvvisamente di strada finendo fuori dalla carreggiata. L’incidente ha richiesto l’intervento immediato dei soccorsi del 118, dei sanitari dell’elisoccorso e delle forze dell’ordine.

Il bilancio è pesante: quattro ragazzi feriti, uno dei quali in condizioni particolarmente critiche. Il giovane più grave è stato intubato direttamente sul posto dal personale medico dell’elisoccorso e trasferito d’urgenza in codice rosso al Cto di Torino.

I soccorsi mobilitati dopo l’incidente

L’allarme è scattato pochi minuti dopo l’uscita di strada dell’auto. La centrale operativa di Azienda Zero ha attivato immediatamente i mezzi di emergenza vista la gravità della situazione e la presenza di più persone coinvolte nello schianto.

Sul posto sono arrivate diverse ambulanze del 118 insieme all’elisoccorso del Servizio regionale. I sanitari hanno prestato le prime cure ai feriti direttamente sul luogo dell’incidente prima di procedere ai trasferimenti nei vari ospedali piemontesi coinvolti nell’emergenza.

Un giovane trasportato al Cto in codice rosso

Le condizioni più preoccupanti riguardano un ragazzo, apparso subito molto grave ai soccorritori. Dopo le manovre di stabilizzazione e l’intubazione, il giovane è stato elitrasportato al reparto di traumatologia del Cto di Torino. Una ragazza è stata invece trasferita in codice giallo all’ospedale Giovanni Bosco di Torino, mentre gli altri due occupanti della vettura sono stati accompagnati all’ospedale di Ivrea: uno in codice giallo e uno in codice verde. Lo riporta Notizia Oggi

Restano ancora da chiarire le cause dell’incidente. L’auto sarebbe uscita autonomamente dalla carreggiata, ma saranno gli accertamenti delle autorità competenti a stabilire con precisione cosa sia accaduto.

Foto d’archivio

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook