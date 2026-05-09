Travolto dal treno un ragazzo di soli 28 anni

Travolto dal treno un ragazzo di 28 anni.

Travolto dal treno un ragazzo di 28 anni

Giovane di 28 anni investito da un treno, traffico ferroviario sospeso. Aperta un’indagine sulla tragedia: da verificare se si tratta di incidente o gesto volontario.

Dramma nel primo pomeriggio di ieri, venerdì 8 maggio, lungo la linea ferroviaria SFM1 Rivarolo-Chieri, nel Canavese. Intorno alle 15.15, nei pressi della stazione di Lombardore, una persona è stata investita da un convoglio in transito. La vittima è un uomo nato nel 1997. L’impatto si è rivelato purtroppo fatale e ogni tentativo di soccorso si è rivelato inutile.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti in pochi minuti i sanitari del 118, l’elisoccorso, i vigili del fuoco e le forze dell’ordine, impegnati nei rilievi e nelle operazioni di messa in sicurezza dell’area. Le autorità stanno ora lavorando per chiarire con precisione la dinamica dell’accaduto. In particolare, occorre valutare se si tratta di una disgrazia o di un gesto volontario.

Traffico ferroviario in tilt

Pesanti le ripercussioni sul traffico ferroviario: la circolazione sulla linea SFM1 è stata temporaneamente sospesa tra le stazioni di Rivarolo Canavese e Settimo Torinese per consentire gli accertamenti dell’autorità giudiziaria e le operazioni tecniche lungo i binari.

Disagi e ritardi per numerosi pendolari nel pomeriggio, con variazioni e cancellazioni dei collegamenti ferroviari sulla tratta interessata. Lo riporta Notizia Oggi

Immagine di repertorio

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