Sconcerto per la scomparsa di “Silia”: aveva solo 49 anni.

Sconcerto per la scomparsa di “Silia”: aveva solo 49 anni

Profondo cordoglio a Borgosesia, in tutta la Valsesia ma anche nel Biellese, per la scomparsa di Vassilia Cassar, conosciuta da tutti come “Silia”, mancata all’età di 49 anni. Una notizia che nelle ultime ore si è diffusa rapidamente, lasciando sgomenti amici, conoscenti e tante persone che la ricordano per il suo carattere solare e la sua disponibilità verso gli altri.

La giovane donna era cresciuta in zona, anche se da qualche tempo si era trasferita.

A darne il triste annuncio sono la mamma Anna con Fausto, il papà Steeve, le sorelle Alessandra e Denise, insieme ai parenti e agli amici. Numerosissimi i messaggi comparsi sui social, dove in tanti hanno voluto lasciare un pensiero affettuoso per ricordare una donna descritta come sorridente, gentile e sempre pronta ad aiutare il prossimo. E anche amante degli animali.

Il rosario è stato recitato nella serata di giovedì 7 maggio. I funerali sono stati invece celebrati nella mattinata di venerdì 8 maggio, alle 11 nella chiesa parrocchiale dei Santi Pietro e Paolo a Borgosesia, prima della prosecuzione verso il tempio crematorio. Lo riporta Notizia Oggi

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