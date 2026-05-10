Scontro all’incrocio tra via Piave e via Trieste: coinvolti anche due bambini.

Scontro all’incrocio tra via Piave e via Trieste: coinvolti anche due bambini

Non c’è pace per l’incrocio tra via Piave e via Trieste, da mesi segnalato come uno dei punti più critici della viabilità cittadina.

Giovedì a causa di una mancata precedenza si è verificato l’ennesimo incidente, l’ultimo di una lunghissima serie. A scontrarsi sono state una Volkswagen Touran e una Hyundai i20, con quest’ultima che in seguito all’impatto è finita contro un camion parcheggiato. A bordo dei due veicoli c’erano sei persone, tra le quali anche due bambini.

Sono state tutte soccorse dal 118, ma nessuna era in gravi condizioni. Le ferite sono state considerate da codice verde. Sul posto anche gli agenti della polizia locale di Biella per i rilievi del caso.

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