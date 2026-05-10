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Schianto in moto tra Ronco e Chiavazza: centauro in codice giallo

Sul posto 118 e polizia locale

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19 secondi fa

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Schianto in moto tra Ronco e Chiavazza: centauro in codice giallo
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Schianto in moto tra Ronco e Chiavazza: centauro in codice giallo.

Schianto in moto tra Ronco e Chiavazza: centauro in codice giallo

Momenti di apprensione lungo la strada che collega Ronco a Chiavazza, dove un motociclista è rimasto ferito dopo aver perso il controllo del mezzo per cause in fase di accertamento.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno trasportato il centauro in ospedale in codice giallo. Presenti anche gli agenti della polizia locale per i rilievi.

Immagine di repertorio

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