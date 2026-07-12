Biella, cane Jack Russell bloccato sul cornicione al secondo piano: salvato dal proprietario

Attimi di grande paura, nel cuore di Biella, per la sorte di un cane di razza Jack Russell, rimasto bloccato sul cornicione di un palazzo dopo essere uscito tra le balaustre del balcone di un appartamento al secondo piano.

Cane bloccato sul cornicione del balcone

È successo nel tardo pomeriggio di ieri, sabato 11 luglio, all’angolo tra via Italia e via Vescovado, in una zona molto frequentata del centro storico. Il piccolo cane è uscito sul balcone e, probabilmente spinto dalla curiosità, è riuscito a infilarsi tra le colonnine della ringhiera, ritrovandosi sullo stretto cornicione esterno dell’edificio, in una posizione che rendeva complicato rientrare.

Passanti in allarme stendono un telo per salvarlo in caso di caduta e chiamano i soccorsi

La scena non è passata inosservata. Numerosi passanti si sono fermati con il fiato sospeso, temendo che l’animale potesse precipitare nel vuoto.

Alcune persone hanno immediatamente richiesto l’intervento dei carabinieri e, nell’attesa dell’arrivo dei soccorsi, hanno avuto la prontezza di stendere un telo sotto il balcone, sorreggendolo a braccia nel tentativo di attutire un’eventuale caduta del cane.

Il proprietario rientra e mette in salvo il cane

Nel frattempo il proprietario dell’animale, forse avvisato telefonicamente da un vicino, è rientrato rapidamente a casa.

Per evitare di spaventare ulteriormente il Jack Russell e indurlo a compiere movimenti pericolosi, l’uomo avrebbe raggiunto l’appartamento passando dall’ingresso sul retro del palazzo. Una volta sul balcone è riuscito ad avvicinare il cane e a riportarlo in sicurezza.

L’episodio si è così concluso con un lieto fine, tra il sollievo dei presenti, che hanno seguito con apprensione tutte le fasi del salvataggio.

Lieto fine e nessuna conseguenza per l’animale

Fortunatamente il cane non è caduto e non ha riportato ferite. L’intervento del proprietario ha evitato che la situazione potesse trasformarsi in un incidente ben più grave.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook