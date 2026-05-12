Riempita di botte dal compagno: arrestato dai carabinieri.

La donna è stata soccorsa dai sanitari del presidio ospedaliero locale, che hanno prestato le prime cure e redatto il referto previsto nei casi di violenza domestica. L’episodio ha fatto immediatamente scattare il “codice rosso”, il protocollo riservato alle situazioni di maltrattamenti e violenza sulle donne.

Le indagini dei carabinieri di Borgosesia sono partite subito dopo la segnalazione della vittima. Gli accertamenti svolti nelle ore successive hanno permesso di raccogliere elementi ritenuti determinanti per identificare il responsabile dell’aggressione, il compagno convivente della giovane donna.

In un primo momento il 25enne era stato allontanato dall’alloggio condiviso con la fidanzata. Successivamente, però, il quadro investigativo si è aggravato grazie ai riscontri emersi dal referto medico e dagli approfondimenti effettuati dagli uomini dell’Arma, portando alla richiesta di una misura cautelare più severa.

Disposta la custodia cautelare in carcere

Il giudice per le indagini preliminari di Vercelli ha quindi firmato il provvedimento di custodia cautelare nei confronti del giovane. L’ordinanza è stata eseguita dai carabinieri di Borgosesia, che hanno accompagnato il 25enne in carcere.

Con l’arresto dell’uomo, la vittima ha potuto fare ritorno nella propria abitazione. Si tratta purtroppo di un episodio che conferma come il fenomeno della violenza domestica continui a rappresentare un’emergenza anche sul territorio valsesiano, dove i casi seguiti dai servizi di assistenza restano numerosi.