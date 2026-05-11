Calendario scolastico 2026-2027 in Piemonte: lezioni dal 14 settembre al 10 giugno

Il calendario scolastico 2026-2027 in Piemonte è stato definito dalla giunta regionale su proposta dell’assessore all’istruzione e merito Daniela Cameroni. L’anno scolastico prenderà il via lunedì 14 settembre 2026 e terminerà giovedì 10 giugno 2027.

Per le scuole dell’infanzia la chiusura è invece prevista mercoledì 30 giugno 2027. Gli istituti dell’infanzia, in considerazione del servizio svolto, potranno inoltre anticipare l’inizio delle attività rispetto alla data generale fissata per il rientro in classe.

Calendario scolastico 2026-2027

Il calendario approvato prevede 206 giorni di lezione negli istituti che svolgono attività didattica dal lunedì al sabato. I giorni saranno invece 173 nelle scuole in cui la settimana scolastica si conclude il venerdì.

Il numero complessivo dei giorni potrà ridursi di una giornata nel caso in cui la festa del santo patrono cada in un giorno in cui è previsto lo svolgimento delle lezioni. Una possibilità già contemplata nel calendario regionale.

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Vacanze scolastiche e ponti

Sono stati definiti anche i periodi di sospensione dell’attività didattica. Tra le pause previste ci sono il ponte dell’Immacolata, le vacanze di Natale, Carnevale e Pasqua, oltre alle festività nazionali del 1° maggio e del 2 giugno.

Nel dettaglio, il calendario scolastico 2026-2027 in Piemonte prevede queste sospensioni:

da lunedì 7 a martedì 8 dicembre 2026 per il ponte dell’Immacolata;

da mercoledì 23 dicembre 2026 a mercoledì 6 gennaio 2027 per le vacanze di Natale;

ripresa delle lezioni giovedì 7 gennaio 2027;

da sabato 6 febbraio a mercoledì 10 febbraio 2027 per le vacanze di Carnevale;

da giovedì 25 marzo a martedì 30 marzo 2027 per le vacanze di Pasqua;

sabato 1° maggio 2027 per la Festa del lavoro;

mercoledì 2 giugno 2027 per la Festa della repubblica;

festa del Santo patrono, se coincidente con un giorno di lezione.

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