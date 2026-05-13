Apre la portiera e centra in pieno una ciclista

Incidente stradale nel tardo pomeriggio di ieri, martedì 12 maggio, a Cossato: un’auto e una bicicletta sono rimaste coinvolte in uno scontro avvenuto intorno alle 19, la ciclista è rimasta ferita.

Ciclista colpita dalla portiera di un’auto a Cossato

Secondo la prima sommaria ricostruzione, il conducente di una Renault Scenic avrebbe aperto la portiera del veicolo senza accorgersi dell’arrivo di una bicicletta che stava transitando in quel momento. La portiera avrebbe così colpito accidentalmente la ciclista, facendola cadere a terra.

La donna, una 49enne residente a Cossato, ha riportato alcune escoriazioni ed è stata trasportata al pronto soccorso per gli accertamenti del caso. Fortunatamente le sue condizioni non sarebbero gravi.

L’automobilista aveva la patente revocato e ha fornito false generalità

Nel corso dei controlli effettuati dai carabinieri intervenuti sul posto, però, sarebbero emersi ulteriori problemi per l’automobilista, un uomo di circa 50 anni. Dai riscontri effettuati dai militari, infatti, il conducente è risultato senza patente perché revocata. Non solo: al momento dell’identificazione avrebbe anche fornito generalità false ai carabinieri.

Per questi motivi l’uomo verrà denunciato sia per guida con patente revocata sia per false generalità fornite a pubblico ufficiale.

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