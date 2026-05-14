Violento scontro tra due auto a Valdilana.

Violento scontro tra due auto a Valdilana

Momenti concitati nel primo pomeriggio di martedì 12 maggio a Soprana, località del comune di Valdilana, dove due auto sono rimaste coinvolte in un incidente stradale. Alla guida dei mezzi c’erano due donne, una di 51 anni e l’altra di 31. Lo scontro è avvenuto intorno alle 14 e ha subito richiamato l’attenzione nella zona.

Entrambe sono uscite indenni dall’incidente. Nessuna delle due avrebbe riportato ferite, nonostante l’impatto abbia causato danni rilevanti ai veicoli. Una circostanza che ha evitato conseguenze ben più gravi e ha trasformato la paura iniziale in un grande sospiro di sollievo.

Rilievi e pulizia della carreggiata

Dopo l’incidente a Soprana, sul posto sono arrivati i carabinieri per eseguire gli accertamenti necessari e ricostruire la dinamica dell’impatto. I militari hanno raccolto gli elementi utili a chiarire come siano venuti a contatto i due mezzi e se vi siano responsabilità da valutare. La ricostruzione resta affidata ai rilievi effettuati lungo la strada. Lo riporta Notizia Oggi

Oltre ai carabinieri, è intervenuto anche il personale incaricato della pulizia della carreggiata. L’impatto ha infatti lasciato detriti e parti dei veicoli sull’asfalto, rendendo necessario un intervento per ripristinare le condizioni di sicurezza.

Foto d’archivio

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